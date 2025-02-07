«Не Игорь Николаев»: Наташа Королева рассказала, кто напророчил ей звездную карьеру

Путевку в звездную жизнь певице Наташе Королевой дал не Игорь Николаев, а певец Лев Лещенко. В интервью корреспонденту URA.RU она призналась, что именно он первым заметил ее талант.
«Когда я была еще совсем ребенком и жила в Киеве, к нам приехал Лев Лещенко, — вспоминает Наташа. — И благодаря именно Льву Валерьяновичу я приехала в Москву и попала на центральное телевидение. Благодаря ему я выступила в программе „Шире круг“. По тем, советским, меркам для меня, совсем юной девочки, это было огромное достижение. Это было что-то невероятное — как будто в космос слетать!»
Королева признается: во времена своего детства она не слишком фанатела от артистов. Но плакат Льва Лещенко висел в ее комнате всегда.
«Это правда: в моей комнате висел только плакат Льва Лещенко, — делится Королева. — На нем было написано пожелание от Льва Валерьяновича, который мне оставил во время нашей встречи. Он мне написал: „Наташа, желаю тебе большой удачи. Ты сможешь, ты справишься“. Я не знаю, почему он мне тогда такое пожелание написал, ведь мне было всего 12 лет. Получается, предвидел».
Через несколько лет после первого появления на советском телевидении Королева вновь приехала в Москву, уже на прослушивание к Игорю Николаеву. А вскоре вся страна запела «Желтые тюльпаны», «Конфетти», «Подсолнухи», «Маленькая страна» и другие хиты от маэстро.
К слову, с Лещенко одно время Королева даже жила по соседству: в подмосковном поселке Крекшино. С ним Наташа до сих пор поддерживает дружеские отношения. На днях она побывала на дне рождения Лещенко, а 5-го марта планирует пригласить его на свой сольный концерт в Кремлевском дворце.
«Конечно, приглашу: это даже не обсуждается, — заявила певица. — И я буду очень рада, если он придет. Лев Валерьянович — особенный человек, он — невероятный».
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