Экс-инспектора Россельхознадзора по Петербургу задержали за взятки

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В обмен на взятки инспектор обещал оформить документацию на контрабанду древесины
В обмен на взятки инспектор обещал оформить документацию на контрабанду древесины Фото:

Задержан бывший государственный инспектор Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Обвинение касается получения взяток от предпринимателей на сумму в 348 тысяч рублей. Об этом стало известно 78.ru.

«Экс-инспектор Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям дважды получил взятки от предпринимателей на общую сумму 348 тысяч рублей. Деньги были переданы в период между сентябрем 2019 и сентябрем 2021», — сообщает telegram-каналу «78» источник. В обмен на взятки он обещал оформить документацию на контрабанду древесины.

После получения информации о возможных незаконных операциях, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время экс-инспектор задержан, решается вопрос о его дальнейшем содержании под домашним арестом. Также известно, что лицо, передавшее взятку, остается под подпиской о невыезде.

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Задержан бывший государственный инспектор Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Обвинение касается получения взяток от предпринимателей на сумму в 348 тысяч рублей. Об этом стало известно 78.ru. «Экс-инспектор Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям дважды получил взятки от предпринимателей на общую сумму 348 тысяч рублей. Деньги были переданы в период между сентябрем 2019 и сентябрем 2021», — сообщает telegram-каналу «78» источник. В обмен на взятки он обещал оформить документацию на контрабанду древесины. После получения информации о возможных незаконных операциях, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время экс-инспектор задержан, решается вопрос о его дальнейшем содержании под домашним арестом. Также известно, что лицо, передавшее взятку, остается под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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