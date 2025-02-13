Экс-инспектора Россельхознадзора по Петербургу задержали за взятки

Задержан бывший государственный инспектор Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Обвинение касается получения взяток от предпринимателей на сумму в 348 тысяч рублей. Об этом стало известно 78.ru.
«Экс-инспектор Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям дважды получил взятки от предпринимателей на общую сумму 348 тысяч рублей. Деньги были переданы в период между сентябрем 2019 и сентябрем 2021», — сообщает telegram-каналу «78» источник. В обмен на взятки он обещал оформить документацию на контрабанду древесины.
После получения информации о возможных незаконных операциях, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время экс-инспектор задержан, решается вопрос о его дальнейшем содержании под домашним арестом. Также известно, что лицо, передавшее взятку, остается под подпиской о невыезде.
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