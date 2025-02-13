США официально ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина

Минфин США ввел санкции против прокурора МУС Хана
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Минфин США наложил санкции на прокурора МУС Карима Хана
Минфин США наложил санкции на прокурора МУС Карима Хана Фото:

США ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает американский Минфин. 

«Выпуск указа о введении санкций в отношении Международного уголовного суда. <...> Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — следует из списка, опубликованного на сайте ведомства США. 

На днях Дональд Трамп говорил, что наложил санкции против Карима Хана. Спустя несколько дней, в минфине США официально подтвердили это, пополнив список экономических ограничений. 

В марте 2023 года Карим Ахмад Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В последующем 2024 году против Хана были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

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США ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает американский Минфин.  «Выпуск указа о введении санкций в отношении Международного уголовного суда. <...> Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — следует из списка, опубликованного на сайте ведомства США.  На днях Дональд Трамп говорил, что наложил санкции против Карима Хана. Спустя несколько дней, в минфине США официально подтвердили это, пополнив список экономических ограничений.  В марте 2023 года Карим Ахмад Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В последующем 2024 году против Хана были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
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