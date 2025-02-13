США официально ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина

США ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает американский Минфин.
«Выпуск указа о введении санкций в отношении Международного уголовного суда. <...> Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — следует из списка, опубликованного на сайте ведомства США.
На днях Дональд Трамп говорил, что наложил санкции против Карима Хана. Спустя несколько дней, в минфине США официально подтвердили это, пополнив список экономических ограничений.
В марте 2023 года Карим Ахмад Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В последующем 2024 году против Хана были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
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