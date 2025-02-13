Лекарства в Тюмени подорожали на 15%

Средняя цена упаковки таблеток добралась до отметки в 350 рублей
Стоимость лекарственных препаратов в тюменских аптеках Тюменской области выросла на 15% за последний год. Средняя цена упаковки составляет сейчас 350 рублей, сообщает со ссылкой на аналитиков DMS Group «РБК Тюмень».
«Объем продаж при этом подскочил с 16 до 18 млрд руб. Однако это только за счет повышения цены: по количеству проданных лекарств показатели просели с 53,6 до 53,1 миллиона упаковок», — приводит агентство данные аналитиков.
Пиковое повышение цен произошло в конце осени. До этого в течение пяти месяцев ценники держались на одном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!