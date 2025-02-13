13 февраля 2025

Лекарства в Тюмени подорожали на 15%

Аптеки Тюмени подняли цены на лекарственные препараты в среднем на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя цена упаковки таблеток добралась до отметки в 350 рублей
Средняя цена упаковки таблеток добралась до отметки в 350 рублей Фото:

Стоимость лекарственных препаратов в тюменских аптеках Тюменской области выросла на 15% за последний год. Средняя цена упаковки составляет сейчас 350 рублей, сообщает со ссылкой на аналитиков DMS Group «РБК Тюмень».

«Объем продаж при этом подскочил с 16 до 18 млрд руб. Однако это только за счет повышения цены: по количеству проданных лекарств показатели просели с 53,6 до 53,1 миллиона упаковок», — приводит агентство данные аналитиков.

Пиковое повышение цен произошло в конце осени. До этого в течение пяти месяцев ценники держались на одном уровне. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость лекарственных препаратов в тюменских аптеках Тюменской области выросла на 15% за последний год. Средняя цена упаковки составляет сейчас 350 рублей, сообщает со ссылкой на аналитиков DMS Group «РБК Тюмень». «Объем продаж при этом подскочил с 16 до 18 млрд руб. Однако это только за счет повышения цены: по количеству проданных лекарств показатели просели с 53,6 до 53,1 миллиона упаковок», — приводит агентство данные аналитиков. Пиковое повышение цен произошло в конце осени. До этого в течение пяти месяцев ценники держались на одном уровне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...