19 февраля 2025

В Пермском крае резко выросло количество депортированных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое ГУ МВД отчиталось о депортации мигрантов
Краевое ГУ МВД отчиталось о депортации мигрантов Фото:

В 2024 году принято более 1000 решений о депортации иностранных граждан из Пермского края. Такая статистика приводится в отчете ГУ МВД по Пермскому краю за прошедший год. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«По итогам 2024 года принято 1013 решений о выдворении иностранных граждан с территории России. Это на 43,58% больше, чем в 2023 году», — сообщает ведомство.

Отмечается, что внутренними органами активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранцев, которые ранее были выдворены за нарушение. В 2024 году въезд запретили 1294 иностранцам, что на 53,7% больше, чем годом ранее.

Ранее о депортации мигрантов отчитывались судебные приставы Пермского края. По их данным, из региона выслано за 2024 год 597 нелегальных мигрантов, которые находились и работали в РФ без документов.

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В 2024 году принято более 1000 решений о депортации иностранных граждан из Пермского края. Такая статистика приводится в отчете ГУ МВД по Пермскому краю за прошедший год. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. «По итогам 2024 года принято 1013 решений о выдворении иностранных граждан с территории России. Это на 43,58% больше, чем в 2023 году», — сообщает ведомство. Отмечается, что внутренними органами активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранцев, которые ранее были выдворены за нарушение. В 2024 году въезд запретили 1294 иностранцам, что на 53,7% больше, чем годом ранее. Ранее о депортации мигрантов отчитывались судебные приставы Пермского края. По их данным, из региона выслано за 2024 год 597 нелегальных мигрантов, которые находились и работали в РФ без документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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