В Пермском крае резко выросло количество депортированных мигрантов

В 2024 году принято более 1000 решений о депортации иностранных граждан из Пермского края. Такая статистика приводится в отчете ГУ МВД по Пермскому краю за прошедший год. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
«По итогам 2024 года принято 1013 решений о выдворении иностранных граждан с территории России. Это на 43,58% больше, чем в 2023 году», — сообщает ведомство.
Отмечается, что внутренними органами активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранцев, которые ранее были выдворены за нарушение. В 2024 году въезд запретили 1294 иностранцам, что на 53,7% больше, чем годом ранее.
Ранее о депортации мигрантов отчитывались судебные приставы Пермского края. По их данным, из региона выслано за 2024 год 597 нелегальных мигрантов, которые находились и работали в РФ без документов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!