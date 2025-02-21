Роллы за носки: в Кургане пройдет акция в честь 23 февраля

Курганцам в честь 23 февраля обменяют роллы на носки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в честь 23 февраля сервис доставки будет менять роллы на носки
В Кургане в честь 23 февраля сервис доставки будет менять роллы на носки Фото:

В Кургане пройдет акция в честь Дня защитника Отечества, где за 23 новых пары подаренных носков будут раздавать большие наборы роллов. Об этом сообщает один из сервисов по доставке готовой еды. 

«Если к 23 февраля снова завалили стандартными подарками, есть идея! Только 24 февраля с 18:00 до 20:00 меняй 23 пары носков на большой набор роллов», — сообщается в соцсетях сервиса доставки. 

Ранее URA.RU писало, что в сетевом магазине Кургана всем бывшим заключенным и служивым на 23 февраля сделают скидку на шашлык. Для участников СВО пообещали дополнительный подарок.

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В Кургане пройдет акция в честь Дня защитника Отечества, где за 23 новых пары подаренных носков будут раздавать большие наборы роллов. Об этом сообщает один из сервисов по доставке готовой еды.  «Если к 23 февраля снова завалили стандартными подарками, есть идея! Только 24 февраля с 18:00 до 20:00 меняй 23 пары носков на большой набор роллов», — сообщается в соцсетях сервиса доставки.  Ранее URA.RU писало, что в сетевом магазине Кургана всем бывшим заключенным и служивым на 23 февраля сделают скидку на шашлык. Для участников СВО пообещали дополнительный подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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