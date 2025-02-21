Роллы за носки: в Кургане пройдет акция в честь 23 февраля

В Кургане в честь 23 февраля сервис доставки будет менять роллы на носки
В Кургане пройдет акция в честь Дня защитника Отечества, где за 23 новых пары подаренных носков будут раздавать большие наборы роллов. Об этом сообщает один из сервисов по доставке готовой еды.
«Если к 23 февраля снова завалили стандартными подарками, есть идея! Только 24 февраля с 18:00 до 20:00 меняй 23 пары носков на большой набор роллов», — сообщается в соцсетях сервиса доставки.
Ранее URA.RU писало, что в сетевом магазине Кургана всем бывшим заключенным и служивым на 23 февраля сделают скидку на шашлык. Для участников СВО пообещали дополнительный подарок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!