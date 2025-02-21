Скидки на шашлык в Кургане сделают бывшим заключенным на 23 февраля

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Курганцам сделают скидку на шашлыки в День защитника Отечества
Курганцам сделают скидку на шашлыки в День защитника Отечества Фото:

В Кургане на 23 февраля сделают скидки на шашлык для бывших заключенных и военнослужащих. Об этом сообщают представители одного из сетевых магазинов. 

«23 февраля, для тех кто сидел или служил будет действовать скидка на все виды шашлыка. Для всех участников СВО — специальный подарок», — сообщается в группе торговой точки в соцсети «ВКонтакте». Размер скидки в праздничный день составит 23%.

Ранее торговая сеть устраивала акцию для призванных по мобилизации курганцев. В магазине при предъявлении повестки бесплатно выдавали килограмм сала. 

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В Кургане на 23 февраля сделают скидки на шашлык для бывших заключенных и военнослужащих. Об этом сообщают представители одного из сетевых магазинов.  «23 февраля, для тех кто сидел или служил будет действовать скидка на все виды шашлыка. Для всех участников СВО — специальный подарок», — сообщается в группе торговой точки в соцсети «ВКонтакте». Размер скидки в праздничный день составит 23%. Ранее торговая сеть устраивала акцию для призванных по мобилизации курганцев. В магазине при предъявлении повестки бесплатно выдавали килограмм сала. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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