Скидки на шашлык в Кургане сделают бывшим заключенным на 23 февраля

Курганцам сделают скидку на шашлыки в День защитника Отечества
В Кургане на 23 февраля сделают скидки на шашлык для бывших заключенных и военнослужащих. Об этом сообщают представители одного из сетевых магазинов.
«23 февраля, для тех кто сидел или служил будет действовать скидка на все виды шашлыка. Для всех участников СВО — специальный подарок», — сообщается в группе торговой точки в соцсети «ВКонтакте». Размер скидки в праздничный день составит 23%.
Ранее торговая сеть устраивала акцию для призванных по мобилизации курганцев. В магазине при предъявлении повестки бесплатно выдавали килограмм сала.
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