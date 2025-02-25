Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России

Грузия в 2022 году приняла ключевое решение об отказе от введения санкций против России, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, такая позиция была принципиальной, и присоединение к ним могло привести к экономическому разрушению Грузии.
«Это (отказ вводить антироссийские санкции — ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии — ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил премьер журналистам, его слова приводит «Прайм».
В феврале 2022 года тогдашний глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет участвовать в санкциях Запада против России, наложенных в связи с событиями на Украине. «Еще раз хочу пояснить: введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — сказал Гарибашвили.
Решение Грузии не присоединяться к санкциям против России в 2022 году было вызвано опасениями относительно возможного вовлечения страны в конфликт на Украине и последующего экономического ущерба для страны. По словам президента Михаила Кавелашвили, на Грузию оказывалось давление со стороны европейских стран, требующих принять участие в конфликте и санкциях, несмотря на то, что страна не является членом НАТО или ЕС.
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