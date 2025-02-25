Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грузию пытались втянуть в конфликт на Украине, заявил премьер
Грузию пытались втянуть в конфликт на Украине, заявил премьер Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Грузия в 2022 году приняла ключевое решение об отказе от введения санкций против России, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, такая позиция была принципиальной, и присоединение к ним могло привести к экономическому разрушению Грузии.

«Это (отказ вводить антироссийские санкции — ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии — ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил премьер журналистам, его слова приводит «Прайм».

В феврале 2022 года тогдашний глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет участвовать в санкциях Запада против России, наложенных в связи с событиями на Украине. «Еще раз хочу пояснить: введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — сказал Гарибашвили.

Решение Грузии не присоединяться к санкциям против России в 2022 году было вызвано опасениями относительно возможного вовлечения страны в конфликт на Украине и последующего экономического ущерба для страны. По словам президента Михаила Кавелашвили, на Грузию оказывалось давление со стороны европейских стран, требующих принять участие в конфликте и санкциях, несмотря на то, что страна не является членом НАТО или ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грузия в 2022 году приняла ключевое решение об отказе от введения санкций против России, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, такая позиция была принципиальной, и присоединение к ним могло привести к экономическому разрушению Грузии. «Это (отказ вводить антироссийские санкции — ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии — ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил премьер журналистам, его слова приводит «Прайм». В феврале 2022 года тогдашний глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет участвовать в санкциях Запада против России, наложенных в связи с событиями на Украине. «Еще раз хочу пояснить: введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — сказал Гарибашвили. Решение Грузии не присоединяться к санкциям против России в 2022 году было вызвано опасениями относительно возможного вовлечения страны в конфликт на Украине и последующего экономического ущерба для страны. По словам президента Михаила Кавелашвили, на Грузию оказывалось давление со стороны европейских стран, требующих принять участие в конфликте и санкциях, несмотря на то, что страна не является членом НАТО или ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...