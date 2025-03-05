05 марта 2025

В Тюменской области резко похолодает до -25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пик холодов придется на 9 марта
Пик холодов придется на 9 марта Фото:

В период с 7 по 9 марта в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“. Там уточнили, что на загородных трассах была усилена обработка дорожного полотна от гололеда.

«На территории Тюменской области: 7 марта — облачно с прояснениями, небольшой снег. 8 марта — без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег, температура ночью до -23. 9 марта — ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, температура ночью до -20, при прояснении до -25», — указано в публикации telegram-канала.

На фоне надвигающихся морозов в Тюменской области была усилена противогололедная обработка федеральных дорог, спецтехника работает в круглосуточном режиме. Водителей просят соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на фоне непогоды резко увеличилось количество ДТП. 6 марта в городе произошло три серьезных аварии, одна из них — массовая.

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В период с 7 по 9 марта в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“. Там уточнили, что на загородных трассах была усилена обработка дорожного полотна от гололеда. «На территории Тюменской области: 7 марта — облачно с прояснениями, небольшой снег. 8 марта — без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег, температура ночью до -23. 9 марта — ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, температура ночью до -20, при прояснении до -25», — указано в публикации telegram-канала. На фоне надвигающихся морозов в Тюменской области была усилена противогололедная обработка федеральных дорог, спецтехника работает в круглосуточном режиме. Водителей просят соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на фоне непогоды резко увеличилось количество ДТП. 6 марта в городе произошло три серьезных аварии, одна из них — массовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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