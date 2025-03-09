Польша пригрозила SpaceX, если Маск отключит Starlink на Украине

Польша перестанет работать со системой спутникового интернета Starlink в случае ее отключения на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он также обвинил в недостаточной надежности компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.
«... Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков», — написал Сикорский на своей странице в соцсети X, прокомментировав заявление Маска о последствиях отключения Starlink на Украине. Он также отметил, что министерство цифровой трансформации Польши финансирует предоставление услуг Starlink для Украины, ежегодные расходы на которые составляют около 50 миллионов долларов.
Ранее Маск заявил, что в случае отключения Starlink оборона Вооруженных сил Украины может оказаться под угрозой. По его словам, Starlink играет ключевую роль для украинской армии, передает «Национальная служба новостей».
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