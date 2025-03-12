Зеленский: Украина и США обсудили санкции против РФ

Вашингтон и Киев в рамках недавних переговоров в Джидде обсудили введение санкций против Российской Федерации в случае нарушения условий 30-дневного перемирия. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Обсуждались все темы. Но обсуждались они точечно и рано пока об этом говорить», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос «РБК-Украины» о том, обсуждались ли в ходе переговоров с США санкции против России.
Зеленский выразил мнение, что введение санкций или иные меры давления на Российскую Федерацию будут зависеть от решений, принятых Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что это произойдет после американо-российских переговоров.
Ранее профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс выразил мнение, что Россия может извлечь выгоду из исхода конфликта на Украине. Он указал, что на текущий момент ни западные государства, ни сама Украина не обладают необходимыми средствами для того, чтобы препятствовать продвижению российских войск, передает RT.
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