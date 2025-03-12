К школе прибыли сотрудники Росгвардии
В школе «Флагман» проходит эвакуация из-за сообщения о минировании. По информации от учеников, всех детей быстро перевели в безопасное место либо отправили домой. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Детей отправили домой или в другой корпус школы на Связистов, 22», — сообщили учащиеся. На месте событий работают специальные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого Минтербеза.
На место происшествия прибыли подразделения Росгвардии. Они проводят проверку здания на наличие взрывных устройств. Также на месте дежурит скорая помощь.
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