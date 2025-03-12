12 марта 2025

В Перми эвакуировали школу «Флагман». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К школе прибыли сотрудники Росгвардии
К школе прибыли сотрудники Росгвардии Фото:

В школе «Флагман» проходит эвакуация из-за сообщения о минировании. По информации от учеников, всех детей быстро перевели в безопасное место либо отправили домой. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Детей отправили домой или в другой корпус школы на Связистов, 22», — сообщили учащиеся. На месте событий работают специальные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого Минтербеза.

На место происшествия прибыли подразделения Росгвардии. Они проводят проверку здания на наличие взрывных устройств. Также на месте дежурит скорая помощь.

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В школе «Флагман» проходит эвакуация из-за сообщения о минировании. По информации от учеников, всех детей быстро перевели в безопасное место либо отправили домой. О случившемся очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь». «Детей отправили домой или в другой корпус школы на Связистов, 22», — сообщили учащиеся. На месте событий работают специальные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого Минтербеза. На место происшествия прибыли подразделения Росгвардии. Они проводят проверку здания на наличие взрывных устройств. Также на месте дежурит скорая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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