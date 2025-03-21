Песков: после удара ВСУ по станции в Судже Зеленскому верить нельзя

После удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области доверять словам украинского лидера Владимира Зеленского нельзя. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действия киевского режима хорошо всем известны. Все могут видеть, на сколько можно доверять словам Зеленского и других представителей киевского режима», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Россия предупреждала своих партнеров о возможных нарушениях договоренностей со стороны Украины. Он также отметил, что Москва не будет наносить ответный удар по украинским энергообъектам.
После переговоров Киева и Вашингтона в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня по объектам энергетики России. Москва также приняла предложение США. Однако в ночь на 21 марта Киев атаковал станцию «Суджи», что привело к масштабному пожару и нарушению коридора поставок российского газа в ЕС.
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