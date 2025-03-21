В Перми пройдет мероприятие Союзного государства России и Беларуси

В апреле в Перми состоится слет студотрядов из России и Республики Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
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Слет пройдет в рамках программы «Пермь - молодежная столица России»
Слет пройдет в рамках программы «Пермь - молодежная столица России» Фото:

Слет студенческих отрядов из России и Белоруссии состоится в Перми в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентство по делам молодежи.

«С 5 по 8 апреля в молодежной столице России — Перми пройдет слет студенческих отрядов Союзного государства. В краевой столице Прикамья соберутся более 100 молодых людей из России и Республики Беларусь», — говорится в сообщении Росмолодежи.

Это первое событие в линейке молодежных мероприятий Союзного государства в 2025 году. Его основная цель — развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студотрядами и другими молодежными объединениями. Участникам также расскажут о вкладе Перми в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства России и Беларуси была включена подсветка башни на улице Крупской. Она окрасилась в цвета российского и белорусского флагов.

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Слет студенческих отрядов из России и Белоруссии состоится в Перми в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентство по делам молодежи. «С 5 по 8 апреля в молодежной столице России — Перми пройдет слет студенческих отрядов Союзного государства. В краевой столице Прикамья соберутся более 100 молодых людей из России и Республики Беларусь», — говорится в сообщении Росмолодежи. Это первое событие в линейке молодежных мероприятий Союзного государства в 2025 году. Его основная цель — развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студотрядами и другими молодежными объединениями. Участникам также расскажут о вкладе Перми в победу в Великой Отечественной войне. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства России и Беларуси была включена подсветка башни на улице Крупской. Она окрасилась в цвета российского и белорусского флагов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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