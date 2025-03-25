Опубликованы кадры из разрушенной в результате взрыва газа квартиры в Махачкале

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В Махачкале взрыв в многоэтажке выбил окна и разбил посуду
В Махачкале взрыв в многоэтажке выбил окна и разбил посуду Фото:

Взрыв на седьмом этаже четырнадцатиэтажного жилого здания в Махачкале выбил окна и разбил посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили.

На кадрах видно, как взрыв в квартирке уничтожил мебель, разбил посуду и выбил окна. Мэрия города подтверждает, что здание не было готово к заселению и не прошло все необходимые проверки. Тем не менее, люди продолжали въезжать в свои новые квартиры, что усугубило последствия взрыва.

Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Хозяйка квартиры сейчас находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Женщина успела рассказать: открыла дверь, после чего прогремел взрыв.

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Взрыв на седьмом этаже четырнадцатиэтажного жилого здания в Махачкале выбил окна и разбил посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили. На кадрах видно, как взрыв в квартирке уничтожил мебель, разбил посуду и выбил окна. Мэрия города подтверждает, что здание не было готово к заселению и не прошло все необходимые проверки. Тем не менее, люди продолжали въезжать в свои новые квартиры, что усугубило последствия взрыва. Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Хозяйка квартиры сейчас находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Женщина успела рассказать: открыла дверь, после чего прогремел взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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