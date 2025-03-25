Опубликованы кадры из разрушенной в результате взрыва газа квартиры в Махачкале

Взрыв на седьмом этаже четырнадцатиэтажного жилого здания в Махачкале выбил окна и разбил посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили.
На кадрах видно, как взрыв в квартирке уничтожил мебель, разбил посуду и выбил окна. Мэрия города подтверждает, что здание не было готово к заселению и не прошло все необходимые проверки. Тем не менее, люди продолжали въезжать в свои новые квартиры, что усугубило последствия взрыва.
Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Хозяйка квартиры сейчас находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Женщина успела рассказать: открыла дверь, после чего прогремел взрыв.
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