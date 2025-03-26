В Европе заявили, что «Газпром» закрывает департаменты на фоне убытков

FT: «Газпром» планирует закрыть департаменты и сократить штат
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FT сообщила о возможном сокращении департаментов в головной компании «Газпрома»
FT сообщила о возможном сокращении департаментов в головной компании «Газпрома» Фото:

ПАО «Газпром» планирует провести значительные структурные изменения в своей организационной структуре, включая сокращение штата и закрытие некоторых департаментов. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на перечень инициатив «Газпрома». Среди предложенных мер — уменьшение численности сотрудников головной компании на 1,6 тысячи человек.

В рамках предложенных изменений отмечается инициатива закрыть минимум три департамента, включая один, созданный в 2022 году для замены западных технологий на российские аналоги, пишет Financial Times. Также предлагается объединение восемь подразделений, которые занимаются различными аспектами деятельности компании, включая внешнеэкономическую деятельность и капитальный ремонт. Кроме того, в документах упоминается план по объединению юридических, налоговых и казначейских функций в один центральный хаб, что является частью усилий по оптимизации работы концерна.

Предполагаемые реформы предусматривают углубление интеграции различных подразделений концерна в «единое вертикально интегрированное предприятие», отмечает издание. В рамках этих изменений планируется усилить контроль над компанией «Газпром нефть». Главная задача изменений заключается в переходе от существующей модели, где сильные дочерние компании управляют слабым центральным аппаратом, к системе с сильным центральным управлением и подчиненными дочерними компаниями. Компания намерена сфокусироваться на обслуживании внутреннего рынка, предлагая широкий спектр услуг — от поставок газа до электроэнергии и финансовых услуг.

В документе также содержатся предложения по сокращению расходов, включая затраты на командировки, аренду офисных помещений и взаимодействие с государственными структурами. Кроме того, предусмотрена продажа неосновных активов, в том числе возможно частичная или полная продажа сети газовых заправочных станций.

Редакция URA.RU отправила запрос по данном теме в ПАО «Газпром». Ответ ожидается.

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ПАО «Газпром» планирует провести значительные структурные изменения в своей организационной структуре, включая сокращение штата и закрытие некоторых департаментов. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на перечень инициатив «Газпрома». Среди предложенных мер — уменьшение численности сотрудников головной компании на 1,6 тысячи человек. В рамках предложенных изменений отмечается инициатива закрыть минимум три департамента, включая один, созданный в 2022 году для замены западных технологий на российские аналоги, пишет Financial Times. Также предлагается объединение восемь подразделений, которые занимаются различными аспектами деятельности компании, включая внешнеэкономическую деятельность и капитальный ремонт. Кроме того, в документах упоминается план по объединению юридических, налоговых и казначейских функций в один центральный хаб, что является частью усилий по оптимизации работы концерна. Предполагаемые реформы предусматривают углубление интеграции различных подразделений концерна в «единое вертикально интегрированное предприятие», отмечает издание. В рамках этих изменений планируется усилить контроль над компанией «Газпром нефть». Главная задача изменений заключается в переходе от существующей модели, где сильные дочерние компании управляют слабым центральным аппаратом, к системе с сильным центральным управлением и подчиненными дочерними компаниями. Компания намерена сфокусироваться на обслуживании внутреннего рынка, предлагая широкий спектр услуг — от поставок газа до электроэнергии и финансовых услуг. В документе также содержатся предложения по сокращению расходов, включая затраты на командировки, аренду офисных помещений и взаимодействие с государственными структурами. Кроме того, предусмотрена продажа неосновных активов, в том числе возможно частичная или полная продажа сети газовых заправочных станций. Редакция URA.RU отправила запрос по данном теме в ПАО «Газпром». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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