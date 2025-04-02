02 апреля 2025

Губернатор Артюхов нашел способ, как воспитать ямальских Паганини

В ЯНАО детей обеспечат музыкальными инструментами мирового уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале музыке обучается почти 10 тысяч детей
На Ямале музыке обучается почти 10 тысяч детей Фото:

На Ямале полностью обновят музыкальный фонд школ. Для ямальских детей изготавливают инструменты мирового уровня. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов у себя в telegram-канале.

«Верим, что первая встреча ребенка с инструментом определяет его творческий путь — стремимся, чтобы она стала незабываемой для каждого,» — сообщил Дмитрий Артюхов. 

По словам губернатора, правительство Ямала заключило пятилетнее соглашение с лучшими российскими фабриками. На сегодняшний день новые инструменты уже получили 24 музыкальные школы округа. Поставленную задачу закупить 1500 инструментов к 2027 году губернатор считает почти выполненной. В связи с чем повысил планку закупки музыкальных инструментов до 1800.

Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и сам является виртуозным музыкантом. Помимо губернатора, в политическом сообществе ЯНАО находятся деятели, также неравнодушные к музыке.

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На Ямале полностью обновят музыкальный фонд школ. Для ямальских детей изготавливают инструменты мирового уровня. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов у себя в telegram-канале. «Верим, что первая встреча ребенка с инструментом определяет его творческий путь — стремимся, чтобы она стала незабываемой для каждого,» — сообщил Дмитрий Артюхов.  По словам губернатора, правительство Ямала заключило пятилетнее соглашение с лучшими российскими фабриками. На сегодняшний день новые инструменты уже получили 24 музыкальные школы округа. Поставленную задачу закупить 1500 инструментов к 2027 году губернатор считает почти выполненной. В связи с чем повысил планку закупки музыкальных инструментов до 1800. Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и сам является виртуозным музыкантом. Помимо губернатора, в политическом сообществе ЯНАО находятся деятели, также неравнодушные к музыке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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