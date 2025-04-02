Губернатор Артюхов нашел способ, как воспитать ямальских Паганини

На Ямале полностью обновят музыкальный фонд школ. Для ямальских детей изготавливают инструменты мирового уровня. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов у себя в telegram-канале.
«Верим, что первая встреча ребенка с инструментом определяет его творческий путь — стремимся, чтобы она стала незабываемой для каждого,» — сообщил Дмитрий Артюхов.
По словам губернатора, правительство Ямала заключило пятилетнее соглашение с лучшими российскими фабриками. На сегодняшний день новые инструменты уже получили 24 музыкальные школы округа. Поставленную задачу закупить 1500 инструментов к 2027 году губернатор считает почти выполненной. В связи с чем повысил планку закупки музыкальных инструментов до 1800.
Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и сам является виртуозным музыкантом. Помимо губернатора, в политическом сообществе ЯНАО находятся деятели, также неравнодушные к музыке.
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