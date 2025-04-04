В московском аэропорту ввели план «Ковер»

Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы
В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер». Действуют ограничения на прием и взлет воздушных судов, пишет Baza в своем telegram-канале.
«В аэропорту Внуково объявлен режим „Ковер“. Действую ограничения на прием и взлет воздушных судов. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы. Преимущественно в Шереметьево», — говорится в сообщении.
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