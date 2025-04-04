В московском аэропорту ввели план «Ковер»

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Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы
Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы Фото:

В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер». Действуют ограничения на прием и взлет воздушных судов, пишет Baza в своем telegram-канале.

«В аэропорту Внуково объявлен режим „Ковер“. Действую ограничения на прием и взлет воздушных судов. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы. Преимущественно в Шереметьево», — говорится в сообщении.

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В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер». Действуют ограничения на прием и взлет воздушных судов, пишет Baza в своем telegram-канале. «В аэропорту Внуково объявлен режим „Ковер“. Действую ограничения на прием и взлет воздушных судов. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы. Преимущественно в Шереметьево», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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