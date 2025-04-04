Из казачьего хора в соло: чем известен Виктор Сорокин, который выступит в Кургане 9 Мая

В Кургане в честь дня Великой Победы выступит с концертом экс-солист Кубанского казачьего хора и Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин. Он выступает в рамках сольного проекта с патриотическими песнями с казачьим характером. URA.RU подготовило информацию о том, кто же такой Виктор Сорокин.
Ранние годы и образование Виктора Сорокина
Виктор Сорокин родился в 1979 году в поселке Комсомолец Ставропольского края. С детства проявлял интерес к музыке, активно участвовал в музыкальном кружке, где осваивал вокал и игру на барабанах. После успешного окончания школы, Виктор поступил в Краснодарский университет культуры и искусств. Здесь он получил образование в области традиционной культуры, что впоследствии сыграло ключевую роль в его карьере.
Вступление в Кубанский казачий хор и начало карьеры
В 2002 году Виктор Сорокин присоединился к Кубанскому казачьему хору, где быстро выделился своими вокальными данными и стал одним из запевал. В течение многих лет он был неотъемлемой частью хора, способствуя его популярности и узнаваемости. Однако в 2019 году Сорокин принял решение о начале сольной карьеры, стремясь расширить свои горизонты и внести новую изюминку в исполнение традиционной музыки.
Сольная карьера и дальнейшее развитие
«К сольной карьере меня подтолкнуло несколько факторов. Например, невероятная любовь аудитории к тем композициям, которые я запевал. Я всегда пел на фоне хора, и мне хотелось разорвать этот шаблон», — говорил певец в одном из интервью вскоре после начала сольной карьеры.
Сорокин не изменил своим пристрастиям — в его репертуар вошли патриотические и казачьи песни, которые он исполнял и в составе хора. Он успешно проводит концерты и участвует в музыкальных фестивалях, продолжая радовать публику своим талантом. Его вокал характеризуют как «харизматичный», а музыкальное исполнение — брутальным. Виктор также известен своей любовью к рок-музыке, что добавляет особенности в его работы.
Награды и признание
За годы своей активной творческой деятельности Виктор Сорокин получил множество наград. Среди них — звания «Заслуженный артист Кубани» и «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2011 году Сорокин был награжден орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества». В 2018 году получил звание «Народный артист Республики Крым». Помимо этих наград, Сорокина отметили медалями «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ, «За защиту Крыма», «Участнику военной операции в Сирии» и другими. Сорокин также получил благодарность Министра культуры РФ за вклад в сохранение русского культурного наследия в Крыму и Севастополе. В 2017 году он был признан «Лучшим артистом года» Министерством культуры Краснодарского края. В 2019 году Сорокин был награжден почетным крестом «За заслуги перед кубанским казачеством».
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