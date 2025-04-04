Mash: «Автоваз» сокращает производство из-за провала продаж

Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» тайно сокращает производство машин из-за провала их продаж. Об этом сообщают telegram-каналы.
«„Автоваз“ скрытно сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж своих машин», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, что руководство раздумывает о том, чтобы приостановить работу своего завода в Тольятти, поскольку там снижается объем выпускаемой продукции и сокращается количество смен у работников.
По информации канала, работникам завода могут уменьшать премии за выполнение плана. Однако об уменьшении оклада или сокращении рабочих речи не идет. Однако в самой компании заявили, что не строят планов по остановке заводов или снижению скорости производства, а сокращение рабочих смен в мае связаны с плановым отпуском в первые две недели месяца в связи с проведением работ на производстве.
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