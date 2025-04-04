На пермском предприятии, где рабочий получил ожоги, прокомментировали инцидент

Директор по производству «ООО Прикамский картон» Дмитрий Бондарев прокомментировал произошедший несчастный случай, когда сотрудник предприятия получил химические ожоги всего тела. Комментарий есть в распоряжении URA.RU.
«Несчастные случаи на производстве, к сожалению, могут происходить даже на самых хорошо организованных и безопасных предприятиях. Наше предприятие всегда ориентировалось на высокие стандарты безопасности и соблюдение всех норм и правил, регулирующих охрану труда. Мы тщательно контролируем все процессы, обеспечивая нашим сотрудникам комфортные и безопасные условия работы», — рассказал Бондарев.
Руководитель отметил, что для предприятия важны ценности высокого уровня социальной ответственности и преданности своим сотрудникам. «В случае с произошедшим инцидентом, мы незамедлительно приняли все необходимые меры для оказания помощи пострадавшему работнику. В первую очередь была организована квалифицированная медицинская помощь на месте происшествия, а затем оперативная госпитализация для оказания дальнейшего лечения» — сказал он.
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках корпоративной политики поддержки сотрудников, «мы организовали финансовую помощь для покрытия дополнительных расходов, связанных с лечением и восстановлением. Это позволяет пострадавшему сосредоточиться на своем восстановлении, не отвлекаясь на дополнительные заботы».
Бондарев заявил, что руководство предприятия придает первостепенное значение безопасности труда, созданию комфортной и безопасной рабочей среды, а также поддержке сотрудников в трудные моменты. Это укрепляет корпоративную культуру и делает компанию надежным партнером и работодателем. По его словам, основная задача — это обеспечить максимальную защиту интересов и благополучия сотрудников, «ведь их здоровье и безопасность всегда для нас в приоритете», — заключил он.
Ранее стало известно, что на одном из предприятий Перми работник получил травмы. Согласно медзаключению, у 42-летнего оператора машины диагностирован химический ожог туловища.
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