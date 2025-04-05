Работник получил травму на производстве в Перми

На одном из предприятий Перми работник получил травмы. Речь идет о 42-летнем операторе машины.
«Согласно медзаключению, у пострадавшего диагностирована травма — ожог химический туловища. Также левой верхней конечности, правой ягодицы, нижних конечностей на S-25%, ожоговый шок», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.
Инцидент произошел на «ООО Прикамский картон». Директор предприятия по производству Дмитрий Бондарев рассказал URA.RU, что компания незамедлительно приняла все необходимые меры для оказания помощи пострадавшему работнику.
«В первую очередь была организована квалифицированная медицинская помощь на месте происшествия, а затем оперативная госпитализация для оказания дальнейшего лечения. Кроме того, в рамках корпоративной политики поддержки сотрудников, мы организовали финансовую помощь для покрытия дополнительных расходов, связанных с лечением и восстановлением», — сообщил Бондарев.
Он добавил, что в компании придается первостепенное значение безопасности труда, созданию комфортной и безопасной рабочей среды, а также поддержке сотрудников в трудные моменты. Это укрепляет корпоративную культуру и делает компанию надежным партнером и работодателем.
Ранее URA.RU сообщало о том, что лесоруб в Пермском крае чудом выжил после падения дерева. Мужчина работал на индивидуального предпринимателя. Он занимался заготовкой и переработкой леса.
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