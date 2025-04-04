04 апреля 2025

Кубок, который обойдет всю страну: Курганская область приняла символ «Эстафеты Победы». Видео

Курганская область приняла кубок пограничников, который обойдет всю страну
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В Кургане приняли кубок в форме пограничного столба
В Кургане приняли кубок в форме пограничного столба Фото:

Курганская область приняла «Эстафету Победы», символом которой является кубок в форме пограничного столба. Этот кубок обойдет всю страну вдоль ее границ. О событии сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор региона Андрей Алексеев.

«Символ эстафеты должен обойти всю страну вдоль ее границ как с южной, так и с северной сторон, а также внешние границы стран-участниц СНГ. Эта эстафета — еще одна возможность поблагодарить наших героев, живых и павших, и укрепить связь поколений», — написал Алексеев.

Он отметил, что маршрут эстафеты неслучайно пролегает через Курганскую область. В годы Великой Отечественной войны курганцы проявили невероятную силу духа, мужественно сражаясь на фронте и трудясь в тылу. В этом году Курган получил звание «Город трудовой доблести», а пограничный институт готовит тех, кто охраняет российские границы.

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Курганская область приняла «Эстафету Победы», символом которой является кубок в форме пограничного столба. Этот кубок обойдет всю страну вдоль ее границ. О событии сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор региона Андрей Алексеев. «Символ эстафеты должен обойти всю страну вдоль ее границ как с южной, так и с северной сторон, а также внешние границы стран-участниц СНГ. Эта эстафета — еще одна возможность поблагодарить наших героев, живых и павших, и укрепить связь поколений», — написал Алексеев. Он отметил, что маршрут эстафеты неслучайно пролегает через Курганскую область. В годы Великой Отечественной войны курганцы проявили невероятную силу духа, мужественно сражаясь на фронте и трудясь в тылу. В этом году Курган получил звание «Город трудовой доблести», а пограничный институт готовит тех, кто охраняет российские границы.
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