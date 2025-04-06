Спецпредставитель Путина разглядел признаки цветной революции в США

Протесты в США могли быть организованы глубинным государством по схеме цветных революций, организованных ранее за рубежом. Такое предположение сделал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Когда протесты Hands Off! настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли deep state свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?» — написал Дмитриев в соцсети X. На протесты против действий президента США Дональда Трампа вышли порядка ста тысяч человек. Участники протестов выкрикивали лозунги с критикой Трампа, Илона Маска и других членов администрации США.
Термин «Цветная революция» описывает процессы, происходящие в стране для смены политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов. Такие протесты, к примеру, проходили в Грузии и на Украине.
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