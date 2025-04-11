11 апреля 2025

Четыре речных маршрута заработают в Пермском крае с 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтранс Прикамья выбрал перевозчиков для четырех водных маршрутов
Минтранс Прикамья выбрал перевозчиков для четырех водных маршрутов Фото:

Министерство транспорта Пермского края завершило отбор перевозчиков, которые будут осуществлять пассажирские перевозки по четырем речным маршрутам в регионе. Сезон навигации стартует 1 мая 2025 года. 

«В 2025 году перевозки будут осуществляться по четырем маршрутам. Среди них: Березники — Быстрая, Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово и Сылва — Троица — Сылва. Навигация стартует с 1 мая», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края.

Актуальную информацию о расписании рейсов и стоимости проезда можно будет узнать на официальном сайте министерства. Расписание и тарифы появятся сайте в ближайшее время.

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Министерство транспорта Пермского края завершило отбор перевозчиков, которые будут осуществлять пассажирские перевозки по четырем речным маршрутам в регионе. Сезон навигации стартует 1 мая 2025 года.  «В 2025 году перевозки будут осуществляться по четырем маршрутам. Среди них: Березники — Быстрая, Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово и Сылва — Троица — Сылва. Навигация стартует с 1 мая», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края. Актуальную информацию о расписании рейсов и стоимости проезда можно будет узнать на официальном сайте министерства. Расписание и тарифы появятся сайте в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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