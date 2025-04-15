Украинку наказали за танцы ее дочери под российскую музыку

Жительницу Ровенской области привлекли к административной ответственности за то, что ее 9-летняя дочь танцевала под российскую музыку и выкладывала видео в YouTube. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Женщина признала, что видела ролики, но не придала им значения. Она объясняла ребенку запрет на российскую музыку, но девочка ее не послушалась», — сообщает издание. Суд вынес предупреждение матери по статье об уклонении от родительских обязанностей.
С 2022 года в стране введен запрет на публичное воспроизведение музыки российских исполнителей. Недавно в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российской музыки в автомобиле.
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