Украинку наказали за танцы ее дочери под российскую музыку

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Мать девочки признала свою вину признала
Мать девочки признала свою вину признала Фото:

Жительницу Ровенской области привлекли к административной ответственности за то, что ее 9-летняя дочь танцевала под российскую музыку и выкладывала видео в YouTube. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Женщина признала, что видела ролики, но не придала им значения. Она объясняла ребенку запрет на российскую музыку, но девочка ее не послушалась», — сообщает издание. Суд вынес предупреждение матери по статье об уклонении от родительских обязанностей.

С 2022 года в стране введен запрет на публичное воспроизведение музыки российских исполнителей. Недавно в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российской музыки в автомобиле.

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Жительницу Ровенской области привлекли к административной ответственности за то, что ее 9-летняя дочь танцевала под российскую музыку и выкладывала видео в YouTube. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Женщина признала, что видела ролики, но не придала им значения. Она объясняла ребенку запрет на российскую музыку, но девочка ее не послушалась», — сообщает издание. Суд вынес предупреждение матери по статье об уклонении от родительских обязанностей. С 2022 года в стране введен запрет на публичное воспроизведение музыки российских исполнителей. Недавно в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российской музыки в автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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