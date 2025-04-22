В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. На участке возле дома №67 планируют благоустроить сквер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы и прислали фотографии.
«По улице Красина, 67 спилили 40-летние деревья. Работает экскаватор. Говорят, что на этом месте хотят сделать новый сквер», — сообщил очевидец. При этом на другой стороне улицы через дорогу уже имеется просторный Бошняковский сквер.
В 1968 году по улице Красина,67 был установлен памятник к 150-летию со дня рождения основоположника научного коммунизма Карлу Марксу. Типовая скульптура была создана художественной школой из Москвы. Объект культурного наследия был демонтирован в 90-е годы. В прошлом году, по данным сайта «Культурное наследие города Кургана», памятник был обнаружен на промышленной территории возле пересечения улиц Петропавловская и Шевелевская.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.
В этом году в Кургане реализуется несколько проектов по благоустройству общественных пространств: помимо планируемого сквера на улице Красина, аналогичные работы ведутся в Заозерном районе, где на месте пустыря между домом №8 и улицей Мостостроителей появится новая зона отдыха, а также проводится замена плитки в сквере на улице Климова, 59.
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