В центре Кургана вырубили 40-летние деревья ради нового проекта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре города срубили деревья для благоустройства сквера
В центре города срубили деревья для благоустройства сквера Фото:

В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. На участке возле дома №67 планируют благоустроить сквер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы и прислали фотографии. 

«По улице Красина, 67 спилили 40-летние деревья. Работает экскаватор. Говорят, что на этом месте хотят сделать новый сквер», — сообщил очевидец. При этом на другой стороне улицы через дорогу уже имеется просторный Бошняковский сквер. 

В 1968 году по улице Красина,67 был установлен памятник к 150-летию со дня рождения основоположника научного коммунизма Карлу Марксу. Типовая скульптура была создана художественной школой из Москвы. Объект культурного наследия был демонтирован в 90-е годы. В прошлом году, по данным сайта «Культурное наследие города Кургана», памятник был обнаружен на промышленной территории возле пересечения улиц Петропавловская и Шевелевская. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

В этом году в Кургане реализуется несколько проектов по благоустройству общественных пространств: помимо планируемого сквера на улице Красина, аналогичные работы ведутся в Заозерном районе, где на месте пустыря между домом №8 и улицей Мостостроителей появится новая зона отдыха, а также проводится замена плитки в сквере на улице Климова, 59.

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В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. На участке возле дома №67 планируют благоустроить сквер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы и прислали фотографии.  «По улице Красина, 67 спилили 40-летние деревья. Работает экскаватор. Говорят, что на этом месте хотят сделать новый сквер», — сообщил очевидец. При этом на другой стороне улицы через дорогу уже имеется просторный Бошняковский сквер.  В 1968 году по улице Красина,67 был установлен памятник к 150-летию со дня рождения основоположника научного коммунизма Карлу Марксу. Типовая скульптура была создана художественной школой из Москвы. Объект культурного наследия был демонтирован в 90-е годы. В прошлом году, по данным сайта «Культурное наследие города Кургана», памятник был обнаружен на промышленной территории возле пересечения улиц Петропавловская и Шевелевская.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. В этом году в Кургане реализуется несколько проектов по благоустройству общественных пространств: помимо планируемого сквера на улице Красина, аналогичные работы ведутся в Заозерном районе, где на месте пустыря между домом №8 и улицей Мостостроителей появится новая зона отдыха, а также проводится замена плитки в сквере на улице Климова, 59.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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