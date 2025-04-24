В Перми 11-летняя девочка выпала из окна квартиры

Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. Поводом стало падение из окна квартиры девочки 2014 года рождения.
«Утром 23 апреля 2025 года она, находясь в квартире на 4 этаже многоквартирного дома, выглянув в окно, выпала из него. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Сейчас опрошены очевидцы, проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
По данным портала «В курсе.ру», речь идет о девочке с инвалидностью. Она осталась дома по медицинским показаниям, хотя должна была быть в школе. Внезапно ее мама заметила тишину в квартире, так как девочка, страдающая ДЦП, обычно шумела, передвигаясь по комнате. Ребенка нашли под окнами дома.
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