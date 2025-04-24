Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края выпустил собственный мерч. В линейке Никиты Белых представлены худи, футболки, докеры, бейсболки.
«Также к выпуску готовятся значки. Вся линейка выполнена в черном цвете под брендом uNBroken, где NB — это инициалы Никиты Белых. Unbroken с английского переводится как несломленный, неразрушенный», — пишет портал «Свой Кировский.РФ» со ссылкой на источник.
Все изделия имеют изображение белого кита. Как отмечает источник, «Моби Дик или Белый кит» Германа Мелвилла — это любимое произведение Белых. Также, со слов источника, «кит» — школьное прозвище Никиты Белых. Сообщается, что мерч приобрести нельзя, поскольку это лимитированная коллекция. Он выпустил ее на подарки для узкого круга друзей и партнеров.
Никита Белых был депутатом пермского заксобрания. В 2008 году он стал губернатором Кировской области. В 2013 году его арестовали за взятку. Белых вышел на свободу в июне 2024 года после восьми лет заключения. Затем он вернулся в Пермь и устроился на кондитерскую фабрику «Пермская».
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