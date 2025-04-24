24 апреля 2025

Экс-депутат заксобрания Пермского края Никита Белых выпустил авторский бренд одежды. Фото

Экс-депутат заксобрания Пермского края Белых выпустил авторский бренд одежды
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерч купить нельзя
Мерч купить нельзя Фото:

Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края выпустил собственный мерч. В линейке Никиты Белых представлены худи, футболки, докеры, бейсболки.

«Также к выпуску готовятся значки. Вся линейка выполнена в черном цвете под брендом uNBroken, где NB — это инициалы Никиты Белых. Unbroken с английского переводится как несломленный, неразрушенный», — пишет портал «Свой Кировский.РФ» со ссылкой на источник.

Все изделия имеют изображение белого кита. Как отмечает источник, «Моби Дик или Белый кит» Германа Мелвилла — это любимое произведение Белых. Также, со слов источника, «кит» — школьное прозвище Никиты Белых. Сообщается, что мерч приобрести нельзя, поскольку это лимитированная коллекция. Он выпустил ее на подарки для узкого круга друзей и партнеров.

Никита Белых был депутатом пермского заксобрания. В 2008 году он стал губернатором Кировской области. В 2013 году его арестовали за взятку. Белых вышел на свободу в июне 2024 года после восьми лет заключения. Затем он вернулся в Пермь и устроился на кондитерскую фабрику «Пермская».

Он выпустил коллекцию на подарки для узкого круга друзей и партнеров
Он выпустил коллекцию на подарки для узкого круга друзей и партнеров
Фото:

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Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края выпустил собственный мерч. В линейке Никиты Белых представлены худи, футболки, докеры, бейсболки. «Также к выпуску готовятся значки. Вся линейка выполнена в черном цвете под брендом uNBroken, где NB — это инициалы Никиты Белых. Unbroken с английского переводится как несломленный, неразрушенный», — пишет портал «Свой Кировский.РФ» со ссылкой на источник. Все изделия имеют изображение белого кита. Как отмечает источник, «Моби Дик или Белый кит» Германа Мелвилла — это любимое произведение Белых. Также, со слов источника, «кит» — школьное прозвище Никиты Белых. Сообщается, что мерч приобрести нельзя, поскольку это лимитированная коллекция. Он выпустил ее на подарки для узкого круга друзей и партнеров. Никита Белых был депутатом пермского заксобрания. В 2008 году он стал губернатором Кировской области. В 2013 году его арестовали за взятку. Белых вышел на свободу в июне 2024 года после восьми лет заключения. Затем он вернулся в Пермь и устроился на кондитерскую фабрику «Пермская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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