Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»

Экс-губернатор Кировской области и бывший замгубернатора Пермской области Никита Белых стал кондитером. Он устроился на АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».
«Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам АО „Кондитерская фабрика ‚Пермская‘“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на свои источники. В пресс-службе фабрики трудоустройство Белых не прокомментировали.
О трудоустройстве бывшего пермского замгубернатора стало известно еще в июле. Но тогда он не уточнил, чем будет заниматься. В июне 2024 года его освободили после восьми лет заключения. После этого его видели в Перми.
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