Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»

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Белых раскрыл свое место работы
Белых раскрыл свое место работы Фото:

Экс-губернатор Кировской области и бывший замгубернатора Пермской области Никита Белых стал кондитером. Он устроился на АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».

«Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам АО „Кондитерская фабрика ‚Пермская‘“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на свои источники. В пресс-службе фабрики трудоустройство Белых не прокомментировали.

О трудоустройстве бывшего пермского замгубернатора стало известно еще в июле. Но тогда он не уточнил, чем будет заниматься. В июне 2024 года его освободили после восьми лет заключения. После этого его видели в Перми.

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Экс-губернатор Кировской области и бывший замгубернатора Пермской области Никита Белых стал кондитером. Он устроился на АО «Кондитерская фабрика „Пермская“». «Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам АО „Кондитерская фабрика ‚Пермская‘“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на свои источники. В пресс-службе фабрики трудоустройство Белых не прокомментировали. О трудоустройстве бывшего пермского замгубернатора стало известно еще в июле. Но тогда он не уточнил, чем будет заниматься. В июне 2024 года его освободили после восьми лет заключения. После этого его видели в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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