Осужденный на 8 лет экс-глава Кировской области вышел на свободу

Никита Белых был арестован в 2016 году при получении взятки
Бывший глава Кировской области и экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых вышел на свободу. Об этом рассказал его адвокат.
«Осужденный на восемь лет за взятки экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу», — передает РИА Новости слов адвоката. Отмечается, что у Белых истек срок наказания.
Никита Белых был арестован 24 июня 2016 года в московском ресторане. Арест произошел во время получения им взятки в сто тысяч евро.
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