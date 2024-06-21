Осужденный на 8 лет экс-глава Кировской области вышел на свободу

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Никита Белых был арестован в 2016 году при получении взятки
Никита Белых был арестован в 2016 году при получении взятки Фото:

Бывший глава Кировской области и экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых вышел на свободу. Об этом рассказал его адвокат.

«Осужденный на восемь лет за взятки экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу», — передает РИА Новости слов адвоката. Отмечается, что у Белых истек срок наказания. 

Никита Белых был арестован 24 июня 2016 года в московском ресторане. Арест произошел во время получения им взятки в сто тысяч евро.

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Бывший глава Кировской области и экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых вышел на свободу. Об этом рассказал его адвокат. «Осужденный на восемь лет за взятки экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу», — передает РИА Новости слов адвоката. Отмечается, что у Белых истек срок наказания.  Никита Белых был арестован 24 июня 2016 года в московском ресторане. Арест произошел во время получения им взятки в сто тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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