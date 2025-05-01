В течение суток российские системы ПВО уничтожили 137 беспилотников, принадлежащих ВСУ. С соответствующей информацией выступило Министерство обороны РФ.
«Средства ПВО сбили 137 беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, где, согласно данным Минобороны РФ, противник понес потери до 170 военнослужащих и два склада боеприпасов.
Войска группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, в результате чего ВСУ потеряли более 225 солдат и бронетранспортер. Операции войск «Юга» привели к взятию более выгодных рубежей и потерям противника свыше 240 бойцов.
Подразделения «Центр» также улучшили свои позиции, приведя к потерям более 445 военнослужащих. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, а войска «Днепра» нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 100 противников.
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