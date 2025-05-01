Над российскими регионами сбито 137 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки сбито 137 беспилотников ВСУ
За сутки сбито 137 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение суток российские системы ПВО уничтожили 137 беспилотников, принадлежащих ВСУ. С соответствующей информацией выступило Министерство обороны РФ.

«Средства ПВО сбили 137 беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, где, согласно данным Минобороны РФ, противник понес потери до 170 военнослужащих и два склада боеприпасов.

Войска группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, в результате чего ВСУ потеряли более 225 солдат и бронетранспортер. Операции войск «Юга» привели к взятию более выгодных рубежей и потерям противника свыше 240 бойцов.

Подразделения «Центр» также улучшили свои позиции, приведя к потерям более 445 военнослужащих. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, а войска «Днепра» нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 100 противников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение суток российские системы ПВО уничтожили 137 беспилотников, принадлежащих ВСУ. С соответствующей информацией выступило Министерство обороны РФ. «Средства ПВО сбили 137 беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, где, согласно данным Минобороны РФ, противник понес потери до 170 военнослужащих и два склада боеприпасов. Войска группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, в результате чего ВСУ потеряли более 225 солдат и бронетранспортер. Операции войск «Юга» привели к взятию более выгодных рубежей и потерям противника свыше 240 бойцов. Подразделения «Центр» также улучшили свои позиции, приведя к потерям более 445 военнослужащих. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, а войска «Днепра» нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 100 противников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...