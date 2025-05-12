Скончалась вдова Гайдая актриса Гребешкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гребешкова скончалась 10 мая
Гребешкова скончалась 10 мая Фото:

Вдова советского режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«На 95-году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930 -2025)», — говорится в сообщении. Информация о смерти артистки размещена в telegram-канале союза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вдова советского режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. «На 95-году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930 -2025)», — говорится в сообщении. Информация о смерти артистки размещена в telegram-канале союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...