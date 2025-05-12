Скончалась вдова Гайдая актриса Гребешкова

Гребешкова скончалась 10 мая
Вдова советского режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
«На 95-году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930 -2025)», — говорится в сообщении. Информация о смерти артистки размещена в telegram-канале союза.
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