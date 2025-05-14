У россиянки выпала печень из-за попыток сдержать кашель

Жительница России во время авиаперелета сдерживала кашель, чтобы не беспокоить других пассажиров, в результате чего у нее произошел разрыв боковых мышц и выпала часть печени. О необычном медицинском случае журналистам рассказали врачи московской городской клинической больницы имени С.С. Юдина.
«Во время полета жительница столицы сильно сдерживала кашель, чтобы не беспокоить пассажиров. Это спровоцировало развитие боковой грыжи. Через пару дней женщина заметила огромную гематому от пупка до спины. Спустя время правая часть живота начала увеличиваться — печень выпирала в грыжевой мешок между ребрами», — рассказали врачи «Комсомольской правде».
По данным источника, женщина во время полета почувствовала сильные приступы кашля, но стеснялась из-за этого тревожить пассажиров и сдерживала кашель. К врачу женщина обратилась только спустя три месяца.
Врачи объяснили, что у пациентки образовалась боковая грыжа — одна из самых сложных для устранения. Хирург ГКБ им. С.С. Юдина Александр Сидельцев отметил, что к боковой брюшной стенке прилегают значимые для организма структуры — диафрагма, реберная дуга и позвоночник, поэтому невозможно использовать стандартные методы хирургического вмешательства: сетчатый имплант прикрепить нельзя, а грыжу ушить невозможно. Перед операцией женщине пришлось похудеть, сама операция прошла успешно и осложнений не возникло.
Подобные случаи, когда пациенты длительное время не обращаются за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов, уже фиксировались ранее. Так, в Екатеринбурге 51-летняя женщина долго игнорировала увеличение живота, пока гигантская киста брюшной полости не вызвала серьезные осложнения и боли, что потребовало срочной операции.
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