Свердловские врачи удалили пациентке гигантскую семилитровую кисту

В Городской клинической больнице №14 Екатеринбурга 51-летней пациентке удалили гигантскую кисту брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«Имея очень крупное телосложение, пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота и обращалась за медицинской помощью только по поводу гипертонии и болей в суставах. Лишь когда киста достигла гигантского размера, перекрыла путь пище по желудочно-кишечному тракту и стала препятствием для оттока мочи, вызывая сильную боль, женщина попала в больницу», — рассказали в ведомстве.
Операцию провели малотравматичным способом. Размер удаленного образования составил 30 на 20 сантиметров, объем — около семи литров. Сейчас с пациенткой все в порядке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!