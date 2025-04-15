15 апреля 2025

Свердловские врачи удалили пациентке гигантскую семилитровую кисту

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина обратилась за помощью только тогда, когда новообразование достигло критических размеров
Женщина обратилась за помощью только тогда, когда новообразование достигло критических размеров Фото:

В Городской клинической больнице №14 Екатеринбурга 51-летней пациентке удалили гигантскую кисту брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Имея очень крупное телосложение, пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота и обращалась за медицинской помощью только по поводу гипертонии и болей в суставах. Лишь когда киста достигла гигантского размера, перекрыла путь пище по желудочно-кишечному тракту и стала препятствием для оттока мочи, вызывая сильную боль, женщина попала в больницу», — рассказали в ведомстве.

Операцию провели малотравматичным способом. Размер удаленного образования составил 30 на 20 сантиметров, объем — около семи литров. Сейчас с пациенткой все в порядке.

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В Городской клинической больнице №14 Екатеринбурга 51-летней пациентке удалили гигантскую кисту брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Имея очень крупное телосложение, пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота и обращалась за медицинской помощью только по поводу гипертонии и болей в суставах. Лишь когда киста достигла гигантского размера, перекрыла путь пище по желудочно-кишечному тракту и стала препятствием для оттока мочи, вызывая сильную боль, женщина попала в больницу», — рассказали в ведомстве. Операцию провели малотравматичным способом. Размер удаленного образования составил 30 на 20 сантиметров, объем — около семи литров. Сейчас с пациенткой все в порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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