Пираты, захватившие в 2009 году сухогруз Arctic Sea, тренировались, в том числе, в Эстонии

Лица, осужденные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea, следовавшего из Финляндии в Алжир, с февраля по июль 2009 года проходили подготовку для проведения операции. При этом практическая подготовка проходила на полигоне «Мяннику» в Эстонии, говорится в материалах дела.
Сухогруз Arctic Sea вышел 22 июля из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) и направился в алжирский порт Беджайя, куда должен был прибыть 4 августа. На борту находился экипаж из 15 человек. Однако корабль исчез из виду в конце июля 2009 года и был обнаружен только в середине августа у берегов Кабо-Верде. В ходе расследования выяснилось, что судно было захвачено группой, в которую входили граждане Эстонии, Латвии, России, а также лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели военнослужащие Черноморского флота РФ.
«Подготовка велась с февраля по июль. Она включала в себя покупку средств радио- и спутниковой связи, лодки, спасательных жилетов, оружия — автомата Калашникова и пистолета „Вальтер“, обреза двуствольного охотничьего ружья, а также дубинки, ножей и перцового баллончика», — говорится в документах, информацию передает РИА Новости. Кроме того, участники группы закупили маски-шапки, специальную одежду и нашивки с надписью Police.
Документы также свидетельствуют о том, что с марта по апрель проводились как теоретические, так и практические занятия для участников группы. Теоретическая подготовка осуществлялась в одном из учебных заведений с использованием моделей морских судов и была направлена на обучение технике безопасности на борту, а также изучение конструкции морских кораблей. Практические упражнения проходили на эстонском полигоне «Мяннику». Их главной целью было повышение физической подготовки участников, а также отработка навыков высадки на движущееся морское судно и его захвата. Кроме того, в материалах дела отмечается, что осужденных разместили в палаточном лагере для установления между ними тесных взаимосвязей и проверки психологической совместимости.
По данному делу Московский городской суд приговорил организатора нападения — гражданина Латвии Дмитрия Савинса — к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо него были осуждены еще восемь человек по статье о пиратстве и похищении человека, совершенном с применением насилия и оружия. Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин сообщил, что обвиняемые заранее разработали план и распределили роли. Захватив корабль, осужденные изолировали членов экипажа в разных каютах, исключив какую-либо возможность к сопротивлению.
В 2011 году некоторые из осужденных оспорили решение суда, утверждая, что они хотели изолировать членов экипажа, а не напасть на судно. Также, по их словам, целью группы был контроль судна, а не захват его имущества (самого корабля и груза на нем). Один из обвиняемых признавал вину из-за психологической нагрузки в стрессовой ситуации. Он также не полностью понимал смысл слова «пиратство». Суд, в итоге, изменил приговоров лишь одному участнику дела, передает «Ридус».
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