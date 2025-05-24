Запад начал волноваться из-за сближения одной страны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США опасаются из-за отношений Малайзии с Россией и Китаем
США опасаются из-за отношений Малайзии с Россией и Китаем Фото:

Недавние дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его посещение Москвы, вызвали беспокойство среди США и других западных государств. Они опасаются, что Куала-Лумпур может усиливать свои взаимоотношения с Россией и Китаем, стремясь разнообразить торговые связи и сформировать сопротивление американскому влиянию. Об этом сообщает South China Morning Post.

В рамках своего визита в Москву Анвар Ибрагим обсуждал вопросы, связанные с навигацией в условиях усиливающегося глобального соперничества и торговой неопределенности. "Его (Анвара Ибрагима — прим.ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", — пишет издание, сообщает РИА Новости.

Во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в Малайзии, Анвар Ибрагим выразил поддержку Китаю в торговых вопросах. Оба лидера высказались против тарифной политики Вашингтона, которая, по их мнению, может спровоцировать мировую рецессию.

Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву с 13 по 16 мая стал продолжением курса Куала-Лумпура на укрепление сотрудничества с Россией: лидеры обсудили расширение торговых связей, энергетические и технологические проекты, а также координацию на международной арене. Россия поддержала стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС, а стороны договорились активизировать контакты в рамках АСЕАН и ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавние дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его посещение Москвы, вызвали беспокойство среди США и других западных государств. Они опасаются, что Куала-Лумпур может усиливать свои взаимоотношения с Россией и Китаем, стремясь разнообразить торговые связи и сформировать сопротивление американскому влиянию. Об этом сообщает South China Morning Post. В рамках своего визита в Москву Анвар Ибрагим обсуждал вопросы, связанные с навигацией в условиях усиливающегося глобального соперничества и торговой неопределенности. "Его (Анвара Ибрагима — прим.ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", — пишет издание, сообщает РИА Новости. Во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в Малайзии, Анвар Ибрагим выразил поддержку Китаю в торговых вопросах. Оба лидера высказались против тарифной политики Вашингтона, которая, по их мнению, может спровоцировать мировую рецессию. Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву с 13 по 16 мая стал продолжением курса Куала-Лумпура на укрепление сотрудничества с Россией: лидеры обсудили расширение торговых связей, энергетические и технологические проекты, а также координацию на международной арене. Россия поддержала стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС, а стороны договорились активизировать контакты в рамках АСЕАН и ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...