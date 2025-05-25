25 мая 2025
24 мая 2025

Глава Тобольска представил нового пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем мэра Тобольска стала Галина Родионова
© Служба новостей «URA.RU»
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Она приступает к обязанностям с 26 мая
Она приступает к обязанностям с 26 мая Фото:

Глава Тобольска представил нового пресс-секретаря администрации города: ей стала  Галина Родионова. Об этом сообщил сам глава города на коллегии, соответствующая информация размещена в официальном telegram-канале администрации.

«Галина Родионова хорошо знакома со структурой и работой администрации, знает город — родилась и выросла в Тобольске, училась и работала здесь многие годы. Удачи на новой должности, Галина Валериановна! Добро пожаловать в городскую команду», — написал глава города.

Ранее в администрации Тобольска также произошли кадровые изменения: в апреле 2024 года новым военным комиссаром города и района был назначен Юрий Золотарев, участник специальной военной операции. Его предшественник Алексей Бердин покинул этот пост и перешел на работу в мэрию города. А в администрации Тюмени свой пост покинула заместитель главы города Дина Горковец.

Новым пресс-секретарем главы Тобольска стала Галина Родионова.
Новым пресс-секретарем главы Тобольска стала Галина Родионова.
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Глава Тобольска представил нового пресс-секретаря администрации города: ей стала  Галина Родионова. Об этом сообщил сам глава города на коллегии, соответствующая информация размещена в официальном telegram-канале администрации. «Галина Родионова хорошо знакома со структурой и работой администрации, знает город — родилась и выросла в Тобольске, училась и работала здесь многие годы. Удачи на новой должности, Галина Валериановна! Добро пожаловать в городскую команду», — написал глава города. Ранее в администрации Тобольска также произошли кадровые изменения: в апреле 2024 года новым военным комиссаром города и района был назначен Юрий Золотарев, участник специальной военной операции. Его предшественник Алексей Бердин покинул этот пост и перешел на работу в мэрию города. А в администрации Тюмени свой пост покинула заместитель главы города Дина Горковец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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