Глава Тобольска представил нового пресс-секретаря администрации города: ей стала Галина Родионова. Об этом сообщил сам глава города на коллегии, соответствующая информация размещена в официальном telegram-канале администрации.
«Галина Родионова хорошо знакома со структурой и работой администрации, знает город — родилась и выросла в Тобольске, училась и работала здесь многие годы. Удачи на новой должности, Галина Валериановна! Добро пожаловать в городскую команду», — написал глава города.
Ранее в администрации Тобольска также произошли кадровые изменения: в апреле 2024 года новым военным комиссаром города и района был назначен Юрий Золотарев, участник специальной военной операции. Его предшественник Алексей Бердин покинул этот пост и перешел на работу в мэрию города. А в администрации Тюмени свой пост покинула заместитель главы города Дина Горковец.
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