Глава Тюмени Афанасьев зачистил свою команду от заместителей прошлого мэра

Глава Тюмени Максим Афанасьев проводил с должности своего «социального» заместителя Дину Горковец. В личном telegram-канале он сообщил, что она переходит на новую работу. Горковец оставалась последним представителем команды заместителей экс-главы города Руслана Кухарука, ставшего губернатором ХМАО.
«Мы абсолютно убеждены, что на новой должности Дина Николаевна также будете успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города. От всей души желаю ей дальнейших профессиональных достижений, личного счастья и уверенности в собственных силах!», — написал Максим Афанасьев
Глава Тюмени отдельно поблагодарил Дину Горковец за организацию праздничных мероприятий 9 мая. Ранее источники URA.RU сообщали, что Дина Горковец может вновь возглавить областной департамент образования — она руководила им до прихода в мэрию. Место директора департамента освободилось после ухода его бывшего директора Вероники Ефремовой в департамент труда.
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