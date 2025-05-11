11 мая 2025

Глава Тюмени Афанасьев зачистил свою команду от заместителей прошлого мэра

Социального заместителя главы Тюмени Дину Горковец проводили с должности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дина Горковец пришла в мэрию Тюмени в 2023 году в команду экс-мэра Кухарука
Дина Горковец пришла в мэрию Тюмени в 2023 году в команду экс-мэра Кухарука Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев проводил с должности своего «социального» заместителя Дину Горковец. В личном telegram-канале он сообщил, что она переходит на новую работу. Горковец оставалась последним представителем команды заместителей экс-главы города Руслана Кухарука, ставшего губернатором ХМАО.

«Мы абсолютно убеждены, что на новой должности Дина Николаевна также будете успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города. От всей души желаю ей дальнейших профессиональных достижений, личного счастья и уверенности в собственных силах!», — написал Максим Афанасьев

Глава Тюмени отдельно поблагодарил Дину Горковец за организацию праздничных мероприятий 9 мая. Ранее источники URA.RU сообщали, что Дина Горковец может вновь возглавить областной департамент образования — она руководила им до прихода в мэрию. Место директора департамента освободилось после ухода его бывшего директора Вероники Ефремовой в департамент труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Тюмени Максим Афанасьев проводил с должности своего «социального» заместителя Дину Горковец. В личном telegram-канале он сообщил, что она переходит на новую работу. Горковец оставалась последним представителем команды заместителей экс-главы города Руслана Кухарука, ставшего губернатором ХМАО. «Мы абсолютно убеждены, что на новой должности Дина Николаевна также будете успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города. От всей души желаю ей дальнейших профессиональных достижений, личного счастья и уверенности в собственных силах!», — написал Максим Афанасьев Глава Тюмени отдельно поблагодарил Дину Горковец за организацию праздничных мероприятий 9 мая. Ранее источники URA.RU сообщали, что Дина Горковец может вновь возглавить областной департамент образования — она руководила им до прихода в мэрию. Место директора департамента освободилось после ухода его бывшего директора Вероники Ефремовой в департамент труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...