05 мая 2025

Мэр Тобольска рассказал о боевых заслугах нового военкома

Новый военком Тобольска Золотарев принимал участие в освобождении Авдеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Золотарев является участником спецоперации и с момента начала мобилизации служил в ВС РФ
Золотарев является участником спецоперации и с момента начала мобилизации служил в ВС РФ Фото:

Мэр Тобольска Петр Вагин встретился с новым военным комиссаром города и района Юрием Золотаревым. Золотарев является участником в СВО, он принимал участие в освобождении Авдеевки. Об этом глава города сообщил в своих социальных сетях.

«Военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района назначен Золотарев Юрий Александрович. Более двух лет Юрий Александрович провел на СВО в должности начальник штаба, принимал активное участие в освобождении Авдеевки и Донецкой Народной Республики. Награжден государственными и ведомственными наградами», — рассказал Вагин.

Золотарев является участником спецоперации, с момента начала мобилизации он служил в ВС РФ. В ходе встречи глава города обсудил с военкомом вопросы патриотического воспитания, призыва и отбора кандидатов для службы по контракту.

Золотарева назначили в апреле этого года. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города. Что еще известно о новом военкоме — читайте в материале URA.RU.

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Мэр Тобольска Петр Вагин встретился с новым военным комиссаром города и района Юрием Золотаревым. Золотарев является участником в СВО, он принимал участие в освобождении Авдеевки. Об этом глава города сообщил в своих социальных сетях. «Военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района назначен Золотарев Юрий Александрович. Более двух лет Юрий Александрович провел на СВО в должности начальник штаба, принимал активное участие в освобождении Авдеевки и Донецкой Народной Республики. Награжден государственными и ведомственными наградами», — рассказал Вагин. Золотарев является участником спецоперации, с момента начала мобилизации он служил в ВС РФ. В ходе встречи глава города обсудил с военкомом вопросы патриотического воспитания, призыва и отбора кандидатов для службы по контракту. Золотарева назначили в апреле этого года. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города. Что еще известно о новом военкоме — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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