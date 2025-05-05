Мэр Тобольска рассказал о боевых заслугах нового военкома

Мэр Тобольска Петр Вагин встретился с новым военным комиссаром города и района Юрием Золотаревым. Золотарев является участником в СВО, он принимал участие в освобождении Авдеевки. Об этом глава города сообщил в своих социальных сетях.
«Военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района назначен Золотарев Юрий Александрович. Более двух лет Юрий Александрович провел на СВО в должности начальник штаба, принимал активное участие в освобождении Авдеевки и Донецкой Народной Республики. Награжден государственными и ведомственными наградами», — рассказал Вагин.
Золотарев является участником спецоперации, с момента начала мобилизации он служил в ВС РФ. В ходе встречи глава города обсудил с военкомом вопросы патриотического воспитания, призыва и отбора кандидатов для службы по контракту.
Золотарева назначили в апреле этого года. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города. Что еще известно о новом военкоме — читайте в материале URA.RU.
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