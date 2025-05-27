ФК «Краснодар» лишился ключевых футболистов после получения чемпионского титула

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил об уходе трех ключевых игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Соответствующее заявление размещено на сайте пресс-службы команды. Уход был анонсирован спустя несколько дней после того, как ФК стал чемпионом России.
«Спасибо за игру, чемпионы! Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают „Краснодар“ в связи с окончанием действия контрактов. Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — передает пресс-служба клуба. Сообщение передает sport24.
В сообщении отмечается уникальный вклад каждого из футболистов в успехи «Краснодара». Федора Смолова называют лучшим снайпером в истории клуба, а Юрия Газинского — один из главных старожилов команды — он провел за «Краснодар» более 300 матчей. На днях ФК «Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые стал чемпионом России. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой.
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