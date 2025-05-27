ФК «Краснодар» лишился ключевых футболистов после получения чемпионского титула

Чемпион «Краснодара» Смолов уходит из команды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федор Смолов уходит из команды ФК «Краснодар»
Федор Смолов уходит из команды ФК «Краснодар» Фото:

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил об уходе трех ключевых игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Соответствующее заявление размещено на сайте пресс-службы команды. Уход был анонсирован спустя несколько дней после того, как ФК стал чемпионом России. 

«Спасибо за игру, чемпионы! Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают „Краснодар“ в связи с окончанием действия контрактов. Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — передает пресс-служба клуба. Сообщение передает sport24.

В сообщении отмечается уникальный вклад каждого из футболистов в успехи «Краснодара». Федора Смолова называют лучшим снайпером в истории клуба, а Юрия Газинского — один из главных старожилов команды — он провел за «Краснодар» более 300 матчей. На днях ФК «Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые стал чемпионом России. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил об уходе трех ключевых игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Соответствующее заявление размещено на сайте пресс-службы команды. Уход был анонсирован спустя несколько дней после того, как ФК стал чемпионом России.  «Спасибо за игру, чемпионы! Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают „Краснодар“ в связи с окончанием действия контрактов. Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — передает пресс-служба клуба. Сообщение передает sport24. В сообщении отмечается уникальный вклад каждого из футболистов в успехи «Краснодара». Федора Смолова называют лучшим снайпером в истории клуба, а Юрия Газинского — один из главных старожилов команды — он провел за «Краснодар» более 300 матчей. На днях ФК «Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые стал чемпионом России. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...