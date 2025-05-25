Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой в чемпионате России

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с победой команды в чемпионате РПЛ-2025. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды „Краснодар“ Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды „Краснодар“ в чемпионате России по футболу», — сообщил Песков.
«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ. В нынешнем сезоне команда набрала 67 очков. Следом, с отставанием в один балл, оказался петербургский «Зенит». До этого клуб из Санкт-Петербурга удерживал титул чемпиона целых шесть лет.
Ранее Владимир Путин уже поздравлял наших спортсменов с достижениями. Так, после рекорда Овечкина, лидер Росси опубликовал большое письмо, в котором выразил благодарность русскому хоккеисту. Также Путин позвонил тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину и поздравил его с победой в Кубке Гагарина.
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