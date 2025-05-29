Гендиректор ХК «Трактор» признан лучшим руководителем клуба в КХЛ

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Иван Савин получил престижную награду по итогам сезона
Иван Савин получил престижную награду по итогам сезона Фото:

На церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин был назван лучшим руководителем хоккейного клуба. Ему вручили приз имени Валентина Сыча, которым награждают за выдающиеся достижения в управлении командой. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.  

«Эта награда очень приятна, и в первую очередь — за весь наш коллектив. Хоккей — командный вид спорта, и без слаженной работы успеха не добиться. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за поддержку клуба и развития хоккея в регионе. Сезон выдался ярким и эмоциональным, и мы уверенно движемся вперед!» — заявил Савин, комментируя награду. 

Награда стала признанием не только личных заслуг Савина, но и успехов всей команды в прошедшем сезоне. В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» уступил лишь  ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. Ранее «Трактор» в Челябинске вошел в топ-25 самых успешных в РФ спортивных клубов, заняв 12-ю строчку рейтинга. 

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На церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин был назван лучшим руководителем хоккейного клуба. Ему вручили приз имени Валентина Сыча, которым награждают за выдающиеся достижения в управлении командой. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.   «Эта награда очень приятна, и в первую очередь — за весь наш коллектив. Хоккей — командный вид спорта, и без слаженной работы успеха не добиться. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за поддержку клуба и развития хоккея в регионе. Сезон выдался ярким и эмоциональным, и мы уверенно движемся вперед!» — заявил Савин, комментируя награду.  Награда стала признанием не только личных заслуг Савина, но и успехов всей команды в прошедшем сезоне. В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» уступил лишь  ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. Ранее «Трактор» в Челябинске вошел в топ-25 самых успешных в РФ спортивных клубов, заняв 12-ю строчку рейтинга. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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