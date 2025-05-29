Гендиректор ХК «Трактор» признан лучшим руководителем клуба в КХЛ

На церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин был назван лучшим руководителем хоккейного клуба. Ему вручили приз имени Валентина Сыча, которым награждают за выдающиеся достижения в управлении командой. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.
«Эта награда очень приятна, и в первую очередь — за весь наш коллектив. Хоккей — командный вид спорта, и без слаженной работы успеха не добиться. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за поддержку клуба и развития хоккея в регионе. Сезон выдался ярким и эмоциональным, и мы уверенно движемся вперед!» — заявил Савин, комментируя награду.
Награда стала признанием не только личных заслуг Савина, но и успехов всей команды в прошедшем сезоне. В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» уступил лишь ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. Ранее «Трактор» в Челябинске вошел в топ-25 самых успешных в РФ спортивных клубов, заняв 12-ю строчку рейтинга.
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