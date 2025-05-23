Челябинский «Трактор» вошел в топ Forbes самых успешных спортклубов

Хоккейный клуб «Трактор» в Челябинске вошел в топ-25 самых успешных в РФ спортивных клубов. Как выяснило издание Forbes, составители рейтинга изучили эффективность клубов в условиях изоляции России.
«За последние три года привычные правила и реалии перестали действовать. Стало намного сложнее подписывать сильных спортсменов, пропала возможность выступать и зарабатывать в международных турнирах», — заявил Forbes.
Формируя рейтинг эффективности работы менеджмента клубов, Forbes Sport изучил участников трех спортивных лиг страны. Среди них оказались баскетбольная Единая лига ВТБ, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и футбольная Российская премьер-лига. При составлении таблицы оценивалась работа 20 клубов КХЛ.
В оценку вошли средняя посещаемость домашних матчей и заполняемость арен за сезон 2023/2024 годов. Важную роль сыграли финансовые метрики: выручка и прибыль либо убыток клуба за 2024 год. Клубы, не опубликовавшие финансовые результаты, исключили из оценки. Дополнительно учитывалась аудитория официальных аккаунтов в соцсетях. В расчет также взяли интерес к клубу интернет-аудитории и спортивные результаты.
По совокупности показателей «Трактор» занял 12-ю строку. Он оказался на первом месте по заполняемости арены и прибыли, на 22-й строке — по средней посещаемости и на 27-й позиции — по общему доходу. Аудитория соцсетей обеспечила клубу 11-е место, такая же строка — за спортивные результаты.
Всего клуб получил 725 баллов. Лидер топ-15, футбольный клуб «Краснодар», имеет 907 баллов, а занявший 15-ю строку хоккейный клуб «Автомобилист» — 672 балла. В рейтинге-2024 «Трактора» не было.
В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. Тренер клуба Бенуа Гру объяснил поражение низкой реализацией моментов. Игра прошла в Ярославле 21 мая. Обе команды, претендовавших на Кубок, ранее его обладателями не были.
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