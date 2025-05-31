31 мая 2025
30 мая 2025

В ЯНАО подросток на питбайке угодил под колеса авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на территории гаражного кооператива
ДТП произошло на территории гаражного кооператива Фото:

В Муравленко (ЯНАО) 31 мая на территории гаражного кооператива несовершеннолетний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«В Муравленко произошло ДТП. На территории гаражного кооператива под колеса „Нивы Шевроле“ попал несовершеннолетний водитель питбайка», — сообщает telegram-канал «Муравленко 24».

Примечательно, что гаражный кооператив находится прямо за зданием отдела ГИБДД. Уточняется, что пострадавших в ДТП нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции округа с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Муравленко (ЯНАО) 31 мая на территории гаражного кооператива несовершеннолетний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «В Муравленко произошло ДТП. На территории гаражного кооператива под колеса „Нивы Шевроле“ попал несовершеннолетний водитель питбайка», — сообщает telegram-канал «Муравленко 24». Примечательно, что гаражный кооператив находится прямо за зданием отдела ГИБДД. Уточняется, что пострадавших в ДТП нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции округа с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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