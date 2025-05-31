В Муравленко (ЯНАО) 31 мая на территории гаражного кооператива несовершеннолетний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«В Муравленко произошло ДТП. На территории гаражного кооператива под колеса „Нивы Шевроле“ попал несовершеннолетний водитель питбайка», — сообщает telegram-канал «Муравленко 24».
Примечательно, что гаражный кооператив находится прямо за зданием отдела ГИБДД. Уточняется, что пострадавших в ДТП нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции округа с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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