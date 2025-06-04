Миллиардер Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию заказного убийства

Известный московский миллиардер и владелец коммерческой недвижимости Валерий Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщают правоохранительные органы.
"Обвиняемому Валерию Цимбаеву предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Он пробудет под стражей до 11 сентября текущего года", — подтвердили ТАСС в правоохранительных структурах.
Происшествие, которое легло в основу обвинений, произошло в 2003 году. Предполагаемой жертвой покушения был бывший советник председателя Контрольно-счетной палаты столицы Александр Ревзин, но задуманное убийство так и не было осуществлено.
Согласно информации, предполагаемыми исполнителями данного преступления являлись члены одной из банд и экс-сотрудники спецподразделения СОБР "Рысь". В контексте этого же дела Басманный суд Москвы отправил под стражу Олега Рамазанова, который по данным следствия действовал как посредник и организатор убийств, выполненных членами организованной преступной группы.
Басманный суд Москвы ранее рассматривал другие громкие уголовные дела, связанные с деятельностью организованных преступных групп. В частности, в 2024 году суд отправил под стражу фигурантов дела о хищениях в аэропорту Шереметьево, где среди обвиняемых оказались сотрудники полиции и предполагаемые организаторы, действовавшие в составе преступного сообщества.
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