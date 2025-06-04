Чеченские силовики должны были согласовать задержание бизнесмена и блогера Арега Щепихина, известного своим оскорбительными высказываниями в сторону мусульман, с правоохранительными органами и Москвы, и Чечни. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.
«Но существует система, инструкции специальные есть, в которых сказано, что они должны это проводить только во взаимодействии (с местными органами, — прим. URA.RU). Нельзя вот просто так приехать, нагрянуть росгвардейцам или сотрудникам УМВД региона и начинать какие-либо действия: захваты, аресты, обыски, еще что-то. Так это невозможно сделать, они должны оповестить тех, с кем они являются коллегами: Росгвардию, ГУМВД Москвы, МВД России и так далее», — заявила Ева Меркачева в беседе с «Осторожно Media». Она добавила, что в данном случае руководство московских ведомств не было поставлено в известность, иначе общественность заранее получила бы официальное разъяснение.
Меркачева также подчеркнула, что действия силовиков вызывают вопросы потому, что они не представились сотрудниками Росгвардии во время задержания, что успокоило бы людей вокруг. По ее мнению, возможно, что впоследствии задержавшим могут оформить документы, подтверждающие их принадлежность к правоохранительным органам.
Кроме того, правозащитница отметила, что публикации Арега Щепихина действительно могут содержать признаки возбуждения ненависти или вражды. Она указала на то, что блогер размещал подобные материалы неоднократно, однако Роскомнадзор до сих пор не предпринимал мер по их блокировке.
Информация о задержании Арега Щепихина появилась вечером 3 июня, по сети разлетелись видео, на которых видно, как шестеро мужчин провели бизнсемена через здание Ярославского вокзала, усадили в машину и увезли. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что мужчины спасли Щепихина. Мужчин задержали — они представились чеченскими Росгвардейцами. Сам бизнесмен вышел на связь и произошедшее «похищением», указав, что его «особо не пытали, больше допрашивали».
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