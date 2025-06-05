ЧП в Воронежской области, остановлено движение поездов: что известно к этому часу

Губернатор Гусев подтвердил ЧП на железной дороге в Воронежской области

05 июня 2025 в 14:11 Размер текста - 17 +

На железной дороге произошло ЧП (архивное фото) Фото: читатель URA.RU На юге Воронежской области несколько поездов были остановлены из-за повреждения полотна на железной дороге. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU. «На участке дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил небольшое повреждение полотна», — написал глава региона в своем telegram-канале. Что рассказал губернатор Гусев По словам Гусева, в результате инцидента пострадавших нет. Сразу после выявления повреждения на место происшествия были направлены оперативные службы, которые начали разбираться в причинах инцидента. Глава региона подчеркнул, что он держит ситуацию на личном контроле. Также на месте работают представители аварийно-восстановительной бригады Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), которые занимаются восстановлением нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры. Губернатор призвал пассажиров учитывать возможные задержки и проявлять терпение, пока работы по устранению повреждения продолжаются. Оперативные службы и аварийные бригады делают все возможное для того, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки и избежать длительных простоев для пассажиров. На Южной железной дороге дали комментарий В ЮВЖД подтвердили информацию о временной приостановке движения поездов на данном участке. Там уточнили, что задерживаются несколько пассажирских поездов, следовавших по этому маршруту. «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — сообщается в telegram-канале компании. Ранее, в ночь на 4 июня губернатор Воронежской области предупреждал жителей о потенциальной угрозе атаки украинских беспилотников. Однако позднее ограничения в регионе были сняты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Воронежской области несколько поездов были остановлены из-за повреждения полотна на железной дороге. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU. «На участке дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил небольшое повреждение полотна», — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Гусева, в результате инцидента пострадавших нет. Сразу после выявления повреждения на место происшествия были направлены оперативные службы, которые начали разбираться в причинах инцидента. Глава региона подчеркнул, что он держит ситуацию на личном контроле. Также на месте работают представители аварийно-восстановительной бригады Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), которые занимаются восстановлением нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры. Губернатор призвал пассажиров учитывать возможные задержки и проявлять терпение, пока работы по устранению повреждения продолжаются. Оперативные службы и аварийные бригады делают все возможное для того, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки и избежать длительных простоев для пассажиров. В ЮВЖД подтвердили информацию о временной приостановке движения поездов на данном участке. Там уточнили, что задерживаются несколько пассажирских поездов, следовавших по этому маршруту. «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — сообщается в telegram-канале компании. Ранее, в ночь на 4 июня губернатор Воронежской области предупреждал жителей о потенциальной угрозе атаки украинских беспилотников. Однако позднее ограничения в регионе были сняты.