Ливень с градом накрыл Ноябрьск (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) прошел мощный ливень с грозой и градом. Разгул стихии длился не более получаса, но за это время вода затопила дороги и некоторые подъезды в жилых домах, сообщается в соцсетях.
«Изыскателей, 40. Каждый раз так после дождя», — написал пользователь в telegram-канале NSK. На видео видно, что подъезд затоплен примерно по щиколотку.
Пользователи поделились видеороликами в крупным градом. Вода затопила дороги и поднялась до уровня бордюров тротуаров.
Видео: telegram-канал «NSK»
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