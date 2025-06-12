12 июня 2025
11 июня 2025

Мощный ливень с градом затопил подъезды и дороги в Ноябрьске. Видео

Ливень и град обрушились на Ноябрьск
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень с градом накрыл Ноябрьск (фото из архива)
Ливень с градом накрыл Ноябрьск (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) прошел мощный ливень с грозой и градом. Разгул стихии длился не более получаса, но за это время вода затопила дороги и некоторые подъезды в жилых домах, сообщается в соцсетях.

«Изыскателей, 40. Каждый раз так после дождя», — написал пользователь в telegram-канале NSK. На видео видно, что подъезд затоплен примерно по щиколотку.

Пользователи поделились видеороликами в крупным градом. Вода затопила дороги и поднялась до уровня бордюров тротуаров.

Видео: telegram-канал «NSK»

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В Ноябрьске (ЯНАО) прошел мощный ливень с грозой и градом. Разгул стихии длился не более получаса, но за это время вода затопила дороги и некоторые подъезды в жилых домах, сообщается в соцсетях. «Изыскателей, 40. Каждый раз так после дождя», — написал пользователь в telegram-канале NSK. На видео видно, что подъезд затоплен примерно по щиколотку. Пользователи поделились видеороликами в крупным градом. Вода затопила дороги и поднялась до уровня бордюров тротуаров. Видео: telegram-канал «NSK»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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