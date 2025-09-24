Средняя зарплата в России может вырасти до конца года

Средняя номинальная зарплата в России в июне 2025 года достигла 103,2 тысячи рублей. Такие данные привела профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года», — приводит слова эксперта ТАСС. Она отметила, что медианная зарплата увеличилась на 14,5% с начала года и на 20% по сравнению с июнем 2024 года.
Финогенова подчеркнула, что реальный рост медианной зарплаты с учетом инфляции за первое полугодие составил 10,7%. Темпы повышения зарплат постепенно снижаются. По ее словам, разница между средними и медианными значениями объясняется существенным расслоением доходов: часть работников получает существенно выше среднего, но большинство — ниже этого уровня.
Ранее Росстат сообщал, что в июне 2025 года темп роста реальных зарплат в России увеличился до 5,1% в годовом выражении, а среднемесячная заработная плата достигла 103,2 тысячи рублей, что на 15% выше показателя прошлого года. В апреле медианная зарплата составляла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше уровня двухлетней давности.
